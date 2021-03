Destruction AllStars: in arrivo la stagione uno!

Al lancio di Destruction AllStars (qui la nostra recensione), Lucid Games, lo sviluppatore del titolo, aveva annunciato un corposo e duraturo supporto post-lancio per il suo gioco di combattimento coi veicoli. Se alcune di queste novità sono già arrivate (alcune nuove skin e delle nuove playlist da ascoltare),c’è tanto altro ancora in arrivo.

In un nuovo aggiornamento postato sul PlayStation blog infatti, George Rule, manager di Lucid Games, ha annunciato che, come molti altri titoli stanno facendo negli ultimi tempi, anche Destruction AllStars adotterà un approccio stagionale, e soprattutto, che la stagione uno sta arrivando!

Intitolata Hotshots, questa prima stagione ha tante sorprese in serbo per i giocatori. Innanzitutto verranno introdotti i Battle Pass, con tanto di livelli free e livelli premium, ognuno dei quali garantirà diversi tipi di ricompense in base ai progressi fatti. Arriverà anche una nuova modalità competitiva, Blitz, che metterà l’una contro l’altra quattro squadre di tre giocatori ognuna. Per il momento Lucid Game non ha voluto rivelare altro, ma di certo ci sarà tempo per rivelare qualcosa di più su questa nuova modalità.

Comese non bastasse, la stagione uno introdurrà nel roster un nuovo AllStar, con il suo Hero Vehicle, e ci sarà persino una modalità foto, che sembra però sarà disponibile solo nelle modalità single player. Purtroppo infatti il multiplayer di Destruction AllStars è un po’ in sofferenza: nemmeno l’ultima patch è riuscita a risolvere i problemi di matchmaking.

Vi ricordiamo che Destruction AllStars è un titolo esclusivo per PlayStation 5 e che sarà gratuito pergli utenti PS Plus fino alla fine di marzo. Inoltre di recente il prezzo delgioco è stato ribassato a 19.99 €. Un’occasione imperdibile!