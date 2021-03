My Hero Academia: presto nuovi aggiornamenti sul film!

My Hero Academia è ormai pronta a un ritorno in grande stile con la quinta stagione dell’anime, che partirà il prossimo 27 marzo con un episodio 0 che servirà a ricapitolare quanto successo finora, e a tirare le fila di una saga che si fa sempre più interessante. Sembra però che all’interno di questo episodio ci sarà anche di più.

Stando a quanto riportato dall’utente Twitter @animetv_jp, l’episodio sarà anche l’occasione per condividere nuove informazioni riguardo a un altro degli attesissimi progetti legati al franchise di Kohei Horikoshi, il terzo film della saga, previsto per l’estate del 2021.

L’annuncio ha di certo attirato la massima attenzione dei fan di My Hero Academia, come se del resto che ne fosse stato bisogno, dal momento che già di per sé la serie era attesissima. Tra l’altro, il fatto che il recap conterrà informazioni sul film, aggiunge un po’ di pepe a un episodio che altrimenti alcuni fan avrebbero potuto vivere con una certa noia. Non tutti gli appassionati di My Hero Academia (ma anche degli anime in generale) amano questi episodi di ricapitolazione, fatti soltanto per rimettere insieme le idee.

La ghiotta prospettiva di poter scoprire qualcosa di più sulla terza pellicola della serie dovrebbe però far rivalutare l’episodio a molti di questi scettici. Siete pronti per l’ormai imminente ritorno di My Hero Academia? Kohei Horikoshi e lo studio d’animazione Bones vi aspettano con le nuove avventure di Izuku Midoriya e di tutta la 1-A del liceo Yuei!