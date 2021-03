Sony acquista le Evolution Championship Series

Sony Interactive Entertainmente e RTS, la nuova venture nata dal business e-sport di Endeavor, hanno annunciato di aver acquisito dalla precedente proprietaria, Triple Perfect Inc., i diritti e la proprietà delle Evolution Championship Series, il più grande evento e-sport al mondo dedicato ai titoli picchiaduro.

Attraverso questa nuova partnership, Tom e Tony Cannon, i fondatori di EVO, continueranno ad essere coinvolti con dei ruoli chiave, assicurando che EVO rimarrà un evento unico per i giocatori e i fan di tutto il mondo amanti dei picchiaduro a livello competitivo. Questa collaborazione sarà un trampolino di lancio per EVO, che si candida a diventare un torneo di prim’ordine, e a favorire la crescita continua della community su tutte le piattaforme.

Con il supporto di un publisher di livello mondiale come Sony, EVO tornerà quest’anno in forma digitale come EVO Online, una competizione completamente telematica, che si terrà tra il 6 e l’8 e poi tra il 13 e il 15 agosto. L’accesso sarà gratuito, e i giocatori di Nord America, Europa, Asia e America Latina potranno competere in titoli come Tekken 7 di Bandai Namco, Street Fighter V Champion Edition di Capcom, Mortal Kombat 11 Ultimate di Warner Bros Games e Guilty Gear Strive di Arc System Works. Le qualificazioni verranno trasmesse in streaming in diretta per i fan. Ulteriori dettagli arriveranno attraverso il sito ufficiale dell’evento.

Steven Roberts, vice presidente del reparto Global Competitive Gaming di Sony ha voluto commentare così l’acquisizione:

“I picchiaduro sono stati una parte vitale della storia di PlayStation e della nostra community fin dall’inizio, e siamo sempre stati emozionati di collaborare con EVO nel corso degli anni. Questa acquisizione in oint venture con RTS segna un nuovo capitolo di collaborazione con i fondatori di EVO, Tom e Tony Cannon, e con la loro appassionata community di fan di giochi picchiaduro”

Egualmente entusiasta Stuart Saw, CEO di RTS:

“EVO è una community unica e iconica, diversa da ogni altra nel mondo dei giochi picchiaduro, e siamo orgogliosi di collaborare con il team di Sony e con le leggende che sono Tom e Tony, così come con Mark Julio, capo del Business Development, per aiutare EVO a crescere. Abbiamo in mente dei progetti emozionanti per quest’anno e oltre”

Anche Tony Cannon ha voluto esprimere la soddisfazione sua e del co-fondatore per l’accordo raggiunto:

“Tom ed io siamo incredibilmente emozionati di questa collaborazione con Sony e RTS. Entrambe le compagnie hanno un incredibile bagaglio di esperienza e condividono la nostra passione per tutto ci che rende la community dei picchiaduro così grandiosa. Non vediamo l’ora di lavorare con loro per portarte EVO al prossimo livello, rimanendo sempre fedeli alle nostre radici”

Come effetto dell’acquisizione, EVO verrà gestita dalla joint venture formata da Sony e RTS. I termini della transazione, inclusi il costo di acquisizione e le quote societarie della joint venture non sono stati ancora resi noti per questioni contrattuali.