Monsters & Co. – la serie: ecco i nuovi personaggi

Monsters & Co. ritorna con una nuova serie tv che presenterà alcuni nuovi personaggi (vi mostriamo i concept art qui sotto). La nuova attesissima serie originale Disney+ Monsters & Co. La serie – Lavori in Corso! arriverà dal 2 luglio in esclusiva sulla piattaforma streaming.

Nella versione originale, Mindy Kaling si unisce al cast prestando la voce a Val Little, un membro entusiasta del Monsters, Inc. Facilities Team (aka “MIFT”). Inoltre, Bonnie Hunt riprenderà il ruolo di Flint, inizialmente la responsabile dell’addestramento dei nuovi Spaventatori alla Monsters & Co., ora a capo del dipartimento addetto al reclutamento e all’addestramento dei mostri più divertenti destinati a diventare Jokesters.

Ben Feldman è la voce di Tylor Tuskmon nella versione originale della serie, in cui vengono introdotti nuovi personaggi mostruosi oltre a quelli più amati dai fan, tra cui Mike Wazowski e James P. “Sulley” Sullivan, doppiati ancora una volta nella versione originale dai famosissimi Billy Crystal e John Goodman. Al fianco di Feldman e Kaling, fanno parte del gruppo del MIFT anche Henry Winkler (Happy Days) nel ruolo di Fritz, il capo svitato; Lucas Neff (Aiutami Hope!) in quello di Duncan, un idraulico opportunista; e Alanna Ubach (Coco) nel ruolo di Cutter, sempre ligia al dovere. Sono state diffuse nuove immagini dei personaggi.

Monsters & Co. La serie – Lavori in Corso! prende il via il giorno dopo che la centrale elettrica della Monsters & Co. ha iniziato a raccogliere le risate dei bambini per alimentare la città di Monstropolis, in seguito alla scoperta di Mike e Sulley che le risate generano dieci volte più energia delle urla. La serie segue la storia di Tylor Tuskmon, un giovane mostro impaziente che si è laureato con il massimo dei voti alla Monsters University con il sogno di diventare uno Spaventatore, fino a quando non trova lavoro alla Monsters & Co. e scopre che spaventare non è più di moda quanto lo è invece ridere. Dopo che Tylor viene temporaneamente riassegnato al Monsters, Inc. Facilities Team (MIFT), deve lavorare al fianco di un mal assortito gruppo di meccanici mentre si prefigge di diventare un Jokester.

Oltre a Billy Crystal, John Goodman e Bonnie Hunt, i membri del cast già presenti nei film originali includono John Ratzenberger che presta la voce a Yeti e al padre di Tylor, Bernard, Jennifer Tilly nel ruolo di Celia Mae e Bob Peterson in quello di Roze, sorella gemella del suo personaggio originale di Monsters & Co., Roz. Fanno parte del cast dei doppiatori anche Stephen Stanton (Star Wars Resistance) nei panni di Smitty e Needleman, il team di custodi maldestri alla Monsters & Co., e Aisha Tyler (Archer) in quelli della mamma di Tylor, Millie Tuskmon.

Prodotta da Disney Television Animation, la serie è stata sviluppata dal veterano dell’animazione Disney Bobs Gannaway (La casa di Topolino, Planes 2 – Missione antincendio), che è anche executive producer. Il nominato all’Academy Award Sean Lurie (Testa o cuore) è il produttore, mentre Kat Good (Big Hero 6 – La serie) e Steve Anderson (I Robinson – Una famiglia spaziale) sono i supervising directors. Il compianto Rob Gibbs (Monsters & Co.) ha inoltre diretto alcuni dei primi episodi della serie.