Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remastered: ecco la data di lancio in Occidente!

Finalmente l’attesa è finita. Ben cinque mesi dopo la sua uscita sul mercato orientale, lo scorso 29 ottobre 2020, Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remastered ha svelato la sua data di lancio in Occidente! Stando a quanto si apprende da un comunicato stampa di Nintendo of Europe infatti, la versione rimasterizzata dello storico JRPG di casa Atlus, che aveva rapito tutti i giocatori su PlayStation 2, arriverà in lingua inglese e sul mercato occidentale il prossimo 25 maggio 2021.

Nello stesso comunicato, Nintendo afferma che i pre-ordini del gioco per la versione per Switch del gioco saranno aperti a partire da domani, 19 marzo, sull’eShop e si chiuderanno soltano il 24 maggio. Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remastered era stato annunciato in uscita sul mercato occidentale nella finestra della primavera 2021, e, a conferma del lancio imminente, ha recentemente ricevuto la sua classificazione ESRB (il gioco è stato etichettato M, riservato quindi a un pubblico adulto, forse per via delle sue atmosfere dark).

Atlus non ha ancora confermato ufficialmente la data, ma è probabile che l’ufficialità possa arrivare il prossimo 20 marzo, durante lo Shin Megami Tensei Online Live 2021 Reason of Music.

Vi ricordiamo che la versione rimasterizzata in HD di Shin Megami Tensei III è disponibile su PlayStation 4 e Nintendo Switch in Giappone, Cina e Corea del Sud (dove è uscita anche una patch per risolvere i problemi di lag), e che arriverà sul mercato occidentale per le stesse console.