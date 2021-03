Naruto: ecco il primo episodio della web serie live-action!

Qualche tempo fa vi avevamo parlato del progetto di Re:Anime, un piccolo ma ambizioso studio indipendente, specializzato nella realizzazione di adattamenti live-action dei più famosi anime del panorama nipponico. Dopo essersi cimentato con opere come Tokyo Ghoul e Hunter x Hunter, Re:Anime aveva annunciato l’uscita di Naruto Climbing Silver, un’intera web serie live-action dedicata all’immortale manga di Masashi Kishimoto.

Ora finalmente il primo episodio della serie è uscito su YouTube, e farà venire i brividi a tutti i veri fan della serie. Naruto Climbing Silver si propone infatti di raccontare la storia del Team 11 (quello composto da Shikamaru Nara, Choji Akimichi e Ino Yamanaka, insieme al loro maestro, Asuma Sarutobi) durante il loro scontro con i due membri dell’organizzazione Alba, Hidan e Kakuzu. Insomma uno degli archi narrativi più intensi e ricchi di sentimenti dell’intera opera, per un progetto sensazionale e dalle alte ambizioni.

Il primo episodio prende le mosse da una partita di shoghi (gli scacchi giapponesi) tra Shikamaru e il suo maestro Asuma, ma la serie si concentra subito sul tentativo di attacco a sorpresa di Asuma e Shikamaru contro Hidan, uno dei temuti membri di Alba. L’intervento del suo compagno Kakuzu cambia però le carte in tavola, e l’episodio si conclude sul più bello, prima di rivelarci quale sia il destino del maestro Sarutobi.

L’appuntamento, ovviamente, è alla prossima puntata di una serie che, pur essendo un prodotto non ufficiale, realizzato da appassionati e senza grandi disponibilità economiche o mezzi tecnologici, è perfettamente godibile, divertente, coinvolgente e soprattutto ben fatto. Godetevi questo primo episodio in calce alla notizia, ringraziando i Re:Anime per il lavoro che stanno facendo su Naruto.