Forspoken Anteprima: l’ex Project Athia promette davvero bene

Durante lo State of Play di giugno 2020, Sony, Square Enix e il neonato Luminous Production presentarono al mondo “Project Athia“, un nuovo action-rpg open-world avvolto nel mistero, il quale è tornato a far parlare di sé durante lo showcase primaverile della casa di Final Fantasy, Kingdom Hearts e Dragon Quest. Infatti, la nuova Ip ha fatto la sua comparsa nella diretta del 18 marzo, presentandosi finalmente con la sua vera identità: Forspoken, in arrivo nel 2022 su PlayStation 5 e PC. Un annuncio tutto sommato inaspettato, mantenuto segregato fino al termine della presentazione del nuovo Life is Strange: True Colors (di cui potrete recuperare la nostra anteprima), riuscendo a mantenere con successo l’effetto sorpresa già attuato nel primo annuncio.

Il nuovo video presentato da Square Enix però non ci rivela soltanto il nome di Forspoken, ma anche altri dettagli che riguardano trama, gameplay, e qualche piccola ipotesi su cosa ci potremo aspettare dall’esclusiva temporale di PlayStation 5, ma soprattutto, possiamo vedere nuovamente in azione il motore proprietario della casa nipponica: il Luminous Engine. Dopo aver analizzato attentamente il nuovo materiale video e raccolto le informazioni trasmesse tramite i canali ufficiali, noi di Gamesvillage vogliamo parlarvi del nuovo action-rpg di Luminous Productions, in attesa di vederlo nuovamente in azione in futuro.

Forspoken: conosciamo Frey Holland!

Sebbene il trailer d’annuncio di Project Athia svelava ben poco della trama e soprattutto della protagonista, questa volta Square Enix presenta Forspoken partendo proprio dalla sua protagonista: Frey Holland. Interpretata dalla giovane ed affascinante attrice Ella Balinska, Frey viene descritta dal Director Takeshi Aramaki come una donna ordinaria, la quale dovrà affrontare un lungo viaggio servendosi dei suoi poteri magici. Il titolo si concentrerà nella vasta terra di Athia, un luogo avvolto nel mistero, ma che tutto sommato saprà attirare il giocatore grazie al suo vasto open-world, su cui torneremo tra poco. Stando a quanto suggerito dal Director, e capo di Luminous Productions, Ella Balinska ha saputo incanalare nella sua performance attoriale, i temi e i concept che verranno affrontati in Forspoken; la scelta inoltre è ricaduta sull’attrice grazie alla sua capacità di ritrarre in maniera convincente il carattere dinamico della protagonista. Pertanto, potremo aspettarci una performance in grado di trasmettere il personaggio di Frey a tutti coloro che si avventureranno nel nuovo action-rpg della casa nipponica. Ad avvalorare le lodi espresse da Aramaki, si aggiungono i commenti della stessa Ella Balinska, che definisce Frey come “autentica, naturale, una ragazza smarrita sia letteralmente che metaforicamente“, e tali qualità le notiamo soprattutto nei pochi secondi in cui è visibilmente sconvolta dopo essersi nascosta da un drago.

Il senso di smarrimento dunque, sarà uno degli elementi che forgeranno la narrativa del titolo, atto a trasmettere al giocatore quel disorientamento dettato dall’importante novità vissuta dalla protagonista. Una sensazione che è possibile osservare soprattutto sul volto di Frey, la quale sembra non avere la benché minima idea di ciò che sta succedendo, un dettaglio il cui lascerebbe intuire che la ragazza non appartenga realmente a quel mondo. Inoltre, viene svelata la presenza di una spalla, una voce maschile che si palesa – molto probabilmente – nel bracciale dorato da lei indossato, un artefatto alquanto singolare che sembra conoscere Athia meglio di noi stessi. Inoltre, le cause e le leggi che delineano questo nuovo mondo fantasy restano ancora del tutto sconosciute, ma abbiamo imparato che Frey dovrà affrontare diversi pericoli e peripezie lungo il suo cammino: da creature come lupi o giganti, a temibili draghi che devastano i grandi centri abitati e inceneriscono ogni suolo possibile, mutando con il loro passaggio il paesaggio con desolante distruzione.

Athia, la terra misteriosa

Athia è un vasto open world modellato dal Luminous Engine, motore proprietario di Square Enix sulla quale ha forgiato il mondo di Eos in Final Fantasy XV. Il neonato engine, affidato alle mani di Luminous Productions, si è rivelato in una tech demo al CEDEC 2020, laddove gli sviluppatori hanno mostrato come tale motore riesca a generare mondi ed elementi morfologici con una tale naturalezza da rasentarne il realismo. Con questo breve ma delizioso antipasto, e con tutti i dubbi che possono ancora aleggiare dopo le imperfezioni vissute con il quindicesimo capitolo di Final Fantasy, possiamo pensare che l’intero mondo, o alcune parti di esso, di Forspoken, sia stato generato proceduralmente, e modellato con maggiore precisione dagli stessi sviluppatori. Dopotutto, la presentazione della tech demo avvenuta durante l’evento citato poc’anzi, mostrava chiaramente come il World Editor del Luminous riusciva a generare delle foreste così convincenti, sfruttando soprattutto le potenzialità del ray tracing le quali, saranno disponibili anche su PlayStation 5. Negli spezzoni di gameplay mostrato, possiamo dare una fugace occhiata all’ambientazione del gioco, il quale sprizza open world da tutti i pori: vaste aree e biomi diversi, la desolazione, lo smarrimento, le manie di grandezza, insomma, c’è tutto ciò che potremmo aspettarci da un vasto mondo di gioco. Nelle varie scene inoltre viene appena accennato un ciclo giorno/notte, laddove la natura prevale sulle creazioni dell’uomo, ribadendo ancora una volta che il titolo sarà un fantasy a tutti gli effetti, e chissà se strizzerà l’occhio al grande capolavoro generato dalla mente di Hironobu Sakaguchi.

Tutta via, vi è anche un piccolo assaggio del sistema di combattimento e dell’esplorazione, e quest’ultima in particolare, punterà sulla rapidità e fluidità dei movimenti di Frey. Non a caso, azioni come il salto od uno slancio in avanti, migliorano la velocità con cui la ragazza si muove tra i paesaggi, ricordandoci in particolar modo la velocità con cui la Cacciatrice in The Pathless riusciva ad attraversare l’isola distruggendo gli emblemi. Sebbene la fluidità e la rapidità con la quale Frey si muove, saranno elementi principali che caratterizzeranno il gameplay del titolo, il combat system al momento rimane l’unico punto interrogativo. Definito come un action-rpg, nel video presentato al showcase di Square Enix possiamo finalmente vedere in azione anche i poteri magici della protagonista, i quali sembrano basarsi sugli elementi più comuni. Tuttavia, non è ancora chiaro come tale forza verrà applicata in combattimento, se non con una normale invocazione. Tra quelle che è stato possibile osservare, troviamo magie che si basano sul legno, ghiaccio e roccia, utili per contrastare i numerosi nemici che ostacoleranno il cammino della protagonista. E’ facilmente ipotizzabile la presenza di un sistema di progressione che permetta al giocatore di evolvere le capacità magiche della ragazza, o di ottenere più elementi magici oltre a quelli già mostrati nell’ultima occasione. Inoltre, sarà importante scoprire come si potrà combinare la velocità e l’agilità di Frey in fase offensiva, tra cui la possibilità di lanciare degli attacchi anche a mezz’aria. Inoltre, abbiamo potuto finalmente vedere una discreta varietà di nemici, tra cui creature come orsi od umanoidi di imponente stazza, e speriamo che il prodotto finale ci porterà ad affrontare avversari ancor più temibili come il drago apparso durante il trailer.

A sorpresa e prima di quanto potessimo immaginare, Project Athia ha finalmente svelato la propria identità, facendosi conoscere al mondo col nome di Forspoken. Un titolo alquanto bizzarro, ma che al suo interno cela una protagonista interessante come Frey Holland, interpretata da Ella Balinska – la ricorderete nel film “Charlie’s Angels del 2019” – , la quale a sua detta, sembra essersi trovata a suo agio nel ruolo della protagonista. Niente male, dopotutto, dato che si tratta della sua prima esperienza attoriale all’interno di un videogioco, ma Forspoken è soprattutto mistero, smarrimento, e noi non vediamo l’ora di scoprire cosa ci offrirà la vasta terra di Athia, la quale, potrà contare su un rinnovato e forzuto Luminous Engine. Vi ricordiamo che Forspoken è atteso per il 2022 su PlayStation 5, in esclusiva temporale, e su PC.