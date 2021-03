Nintendo Switch Pro: prezzo e periodo d’uscita nel report di Bloomberg

Quando Bloomberg diffonde nuovi report su giochi e console, le nostre antenne si drizzano di più, perché non parliamo di semplici rumor messi in rete dal primo che capita. Forte dei report passati incentrati su PlayStation 5 (poi rivelatisi veri), il sito ha lanciato nuove indiscrezioni sulla tanto rumoreggiata Nintendo Switch Pro. Questa volta si parla di prezzo e periodo d’arrivo sul mercato, ma non solo.

Stando al report, Nintendo Switch Pro giungerebbe sul mercato nel periodo compreso tra l’autunno e l’inverno 2021 e dunque, entro la fine dell’anno. Il prezzo dell’hardware sarebbe molto importante, perché sarà pari a 399 euro, ossia più di Xbox Series X e lo stesso di PlayStation 5 Digital Edition. Nel report, riportato anche tramite il forum Reddit, si parla anche di The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 come titolo di lancio della console, con la nuova Switch che dovrebbe piazzare 2 milioni di unità nel periodo d’uscita (come PlayStation 4 Pro).

Infine, concludiamo dicendo che l’aumento di prezzo del 20% rispetto al modello base sarebbe giustificato dalle sue prestazioni, che sarebbero al pari di PlaySation 4 Pro e Xbox One X. Ma tutti questi rumor troveranno le giuste conferme come accaduto in passato? Vi ricordiamo che Bloomberg diffuse già qualche settimana fa un report legato alla nuova console della grande N.