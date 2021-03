Hood Outlaws & Legends: pubblicato un nuovo trailer

Hood Outlaws & Legends continua a darci nuove notizie nella sua oscura rivisitazione della classica storia di Robin Hood, con il suo ultimissimo trailer che rileva uno dei personaggi, il Brawler. Laddove i trailer i precedenti hanno mostrato personaggi più adatti al gioco a distanza, il Brawler è per tutti coloro che vogliono giocare corpo a corpo contro i nemici.

Come mostrato nel trailer, il Brawler è un personaggio corazzato che favorisce il corpo a corpo progettato per infliggere molti danni. Il suo attacco speciale lo fa entrare in modalità berserker che aumenta la sua resistenza infinita. Ha anche la capacità di sollevare le saracinesche bloccate, creando un percorso per la fuga dei compagni di squadra.

Altri personaggi rilevati finora includono il cacciatore e l’arciere che utilizza l’arco. Hood è un gioco 4v4 che vede due squadre affrontarsi per cercare di rubare ricchezze a un governo dittatoriale. Il gioco vedrà i giocatori affrontare diversi archetipi di personaggi mentre affrontano sia guardie dell’ IA che altri giocatori che competono per lo stesso tesoro. Hood Outlaws & Legends uscirà su Playstation 5, Xbox Series X, Playstation 4, Xbox One e PC il 10 maggio, con il pre-order già disponibile.