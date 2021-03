Apex Legends: crafting temporaneamente disabilitato

Nel tentativo di frenare un exploit di crash del server in Apex Legends, lo sviluppatore Respawn ha temporaneamente disabilitato il crafting nel gioco. Ciò significa che il crafting non è attualmente disponibile.

In un Tweet, Respawn ha affermato che la creazione è disabilitata in tutte le playlist. Inoltre ha aggiunto che l’azienda sta tentando di risolvere l’exploit il più rapidamente possibile in modo che il crafting possa essere riattivato entro questo fine settimana, che vede l’inizio delle qualificazioni invernali.

Il crafting è stato una parte importante del meta in Apex sin dalla sua introduzione nella Stagione 6. L’apertura di casse speciali sulla mappa ti consentono di raccogliere materiale che possono essere spesi presso i replicatori per creare potenziamenti per armature, oggetti, munizioni e accessori per armi. Nel suo piccolo, il crafting può prepararti al meglio per il tuo prossimo combattimento o vestire un compagno di squadra rigenerato di recente con equipaggiamento di base.

Apex Legends è nel bel mezzo della Stagione 8. Il gioco è disponibile per Xbox, Playstation, PC e più recentemente Switch. La nuova Stagione sembra sicuramente una delle stagioni del titolo meno stabili che il gioco abbia vissuto, quindi si spera che carenze vengano risolte presto.