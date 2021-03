Nintendo: prime dichiarazioni sull’acquisizione di EVO da parte di Sony

Ieri Sony Interactive Entertainment ha annunciato l’acquisizione in alleanza a RTS delle Evolution Championship Series, alias EVO. In queste ore anche Nintendo si è espressa in merito all’acquisto, senza tuttavia rivelare nulla su una futura presenza o meno di Super Smash Bros. nel più grande campionato e-sport dedicato ai titoli picchiaduro: stando a IGN, il colosso giapponese sarebbe apparentemente di buon umore per questa acquisizione, augurando buona fortuna a Sony e RTS per questa nuova impresa. Al momento è confermato che EVO includerà Tekken 7, Street

Fighter 5: Champion Edition, Mortal Kombat 11 Ultimate e Guilty Gear Strive. Nonostante lo sviluppatore aziendale di EVO Mark Julio abbia ribadito l’apertura a più piattaforme dell’evento, c’è la possibilità che Super Smash Bros. Ultimate non possa tornare presto nella cerchia dei tornei EVO . L’anno scorso, prima che EVO fosse cancellato a causa della pandemia e del sorgere delle accuse contro l’ex CEO di EVO, Super Smash Bros. venne ritirato dalla line up dell’evento , con sommo dispiacere dei fan, per quelli che si ritenevano fossero problemi riguardanti la modalità online del

gioco. La possibile assenza del titolo di combattimento di Nintendo agli EVO di quest’anno non ne esclude la presenza nei campionati a venire. Inoltre pare che la grande N abbia in serbo un torneo simile tutto suo per Super Smash Bros. Ultimate, sia online che offline: è da tener presente che l’anno scorso, lo Smash World Tour è stato organizzato senza il supporto ufficiale di Nintendo, riuscendo comunque ad ottenere un premio da $ 250.000! Non possiamo fare altro che aspettare nuovi dettagli nei prossimi giorni.