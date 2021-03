Destiny 2: Prove di Osiride rimandate con una modifica

Le Prove di Osiride di Destiny 2 torneranno nel gioco questo fine settimana un lungo periodo di disattivazione, ma ci saranno alcune modifiche. La casa sviluppatrice sta cercando di ripristinare la modalità competitiva portandola ad un alto livello, modificando però alcune regole nel gioco. Infatti i giocatori che abbandoneranno le partite, anche per motivi di assenza di connessione, non potranno riprendere l’incontro. Bungie, attraverso un annuncio su twitter, lo sviluppatore afferma la disattivazione della funzione di ricongiungimento della partita, ma intende ripristinarla con un aggiornamento del gioco futuro.

Le Prove di Osiride, sono state afflitte da diversi problemi in questa stagione. Nelle ultime quattro settimane, Bungie ha disabilitato la modalità a causa dei giocatori che hanno trovato il modo di sfruttarla, scambiando vittorie senza competere per avere facili ricompense. Bungie ha riportato questa modalità il 12 marzo, per poi disabilitarla di nuovo rapidamente.

Ciò ha lasciato alcuni giocatori preoccupati, perché potrebbero perdere le loro possibilità di ottenere ricompense esclusive delle prove. Bungie, assicura che stanno prendendo provvedimenti per assicurare che il bottino sia disponibile per i giocatori nonostante i ritardi.

Inoltre, la casa sviluppatrice recentemente ha confermato l’aumento delle dimensioni del suo team dedicato a fermare i cheaters in Destiny 2. Ricordiamo che il titolo è disponibile gratuitamente su PlayStation 4, Google Stadia, PlayStation 5, Xbox One e PC.

Trials of Osiris will be re-enabled at 10:00 AM Pacific on Friday, March 19.

Note: Fireteam Rejoin functionality has been fully disabled in this activity through Destiny 2 Update 3.1.1, but is expected to return in a future update.

— Bungie Help (@BungieHelp) March 18, 2021