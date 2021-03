Da Twitch a Facebook Gaming: cresce lo streaming legato al mondo del gioco… e non solo

Lo streaming connesso al mondo del gioco sta conquistando, sempre di più, gli utenti appassionati di gaming.

Lo conferma un recentissimo rapporto di Stream Elements, che parla di un incremento di utenza, su base annua, che raggiunge i 117 punti percentuali di aumento, con un raddoppio, in termini di ore guardate, stimato soltanto tra l’inizio del 2020 e quello del 2021.

A dominare la scena è Twitch che, grazie anche a successi come “Rust” e “League of Legends” ha raggiunto ben 2 miliardi di ore di visione, ma anche Facebook Gaming sta ottenendo i propri successi, con oltre 400 milioni di ore dedicate dagli utenti al sempre più attivo e composito universo del gioco proposto da queste nuove piattaforme.

Sì, perché, se l’attuale cavallo di battaglia di Twitch è “Just Chatting” – che svetta sul podio delle ore “guardate”- , vero è che la piattaforma di live streaming di proprietà di Amazon sta intercettando, con successo, anche altri settori di interesse per l’utenza.

I settori in questione spaziano dalla musica e arrivano fino agli Esport, ai contenuti di Irl (“In Real Life”, ovvero connessi al mondo quotidiano) nonché ad altri fenomeni di successo nell’intrattenimento multimediale, come ad esempio il poker.

E proprio l’attenzione di Twitch verso il poker conferma come l’innovatività tecnologica e di contenuto, già del resto sperimentata dalle varie proposte degli operatori del settore, sia fondamentale nel poker online, disciplina non nuova agli eventi “live”: tra le ultime iniziative di Twitch a proposito rientrano tornei come “La Casa delle Carte series”, ispirati alla seguitissima serie spagnola “La Casa di Carta” e trasmessi in diretta dalla piattaforma.

Anche Facebook Gaming, intanto, sta ottenendo i propri successi nel settore, come conferma il recente ingaggio del giocatore canadese Zack “Z Laner” Lane per rappresentare CAA.

Per chi non lo conoscesse, infatti, Zack Lane, campione di Warzone, grazie alle sue trasmissioni in streaming su Facebook ha ottenuto, nel tempo, un seguito di ben 627 mila follower, con punte di 21 mila spettatori in simultanea.

Il settore del gioco e dell’entertainment in streaming è dunque in costante evoluzione e, probabilmente, riserverà delle ulteriori sorprese agli amanti del genere.