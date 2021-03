Forspoken: nuovi dettagli sull’action RPG atteso per il 2022

L’annuncio finale a sorpresa di Forspoken, ex Project Athia, allo Square Enix Presents di ieri ha lasciato tutti a bocca aperta. Il titolo sviluppato da Luminous Productions arriverà su PlayStation 5 e PC nel 2022. Tuttavia nuovi dettagli emergono su PlayStation Blog, direttamente dal game director e capo della Luminous Productions Takeshi Aramaki. Forspoken è un action RPG ambientato nel “fantastico e pericoloso” mondo di Athia, in cui la protagonista Frey Holland – interpretata da Ella Balinska – si imbarca in “un’emozionante avventura ultraterrena” e affronta “prove insidiose” mentre tenta di svelare i misteri della terra.

Frey dovrà “sfruttare le sue capacità magiche” , come i poteri di volo e di generare fantastici attraversamenti, per sopravvivere nelle pericolose terre di Athia. “Frey è in grado di attraversare il mondo con incredibile velocità e fluidità”, afferma Arakami, il quale si dice impaziente di vedere come i giocatori sperimenteranno in prima persona “quanto sia soddisfacente muoversi attraverso Athia, scalare dirupi e saltare attraverso burroni”. Di seguito riportiamo la descrizione completa:

Forspoken è un gioco di ruolo d’azione in cui vestirai i panni di Frey Holland, una normale giovane donna che deve sfruttare le sue abilità magiche per sopravvivere in una terra fantastica e pericolosa chiamata Athia. Nei panni di Frey, ti imbarcherai in un’emozionante avventura ultraterrena e affronterai prove insidiose per svelare il mistero dietro la terra sconosciuta di Athia e risvegliare qualcosa di più dal suo interno.

Frey è in grado di attraversare il mondo con incredibile velocità e fluidità. Non vedo l’ora che i giocatori sperimentino in prima persona quanto sia soddisfacente muoversi attraverso Athia, scalare dirupi e saltare attraverso burroni in futuro.

Frey è al centro della scena in Forspoken e siamo lieti di annunciare che l’attrice Ella Balinska interpreta il personaggio. Stavamo cercando qualcuno che potesse ritrarre in modo convincente il carattere dinamico di Frey e abbiamo capito subito che Ella era la persona perfetta per interpretarla. Fin dall’inizio, Ella ha compreso i temi e il concetto del gioco ed è stata in grado di incanalarlo nella sua performance per dare vita al personaggio di Frey. Non solo Ella ha talento e si adatta bene al ruolo di Frey, ma è anche estremamente appassionata di Forspoken come suo primo progetto di videogioco.

La descrizione è accompagnata dalla pubblicazione di nuove immagini del gioco.