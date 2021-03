Scarlet Nexus: rivelati i requisiti ufficiali per PC

Bandai Namco ha pubblicato la pagina del negozio Steam di Scarlet Nexus, rivelando i requisiti di sistema ufficiali per PC del gioco, dopo che ha ottenuto la sua data di uscita ufficiale. Secondo le specifiche, i giocatori su PC avranno bisogno di un sistema operativo a 64 bit e 50 GB di spazio libero su disco. Di seguito una panoramica del titolo:

Potremo scegliere il nostro protagonista tra Yuito Sumeragi, una vivace recluta proveniente da una prestigiosa famiglia del mondo politico, e Kasane Randall, una misteriosa esploratrice i cui incredibili poteri e abilità le hanno procurato una certa notorietà tra i ranghi delle FSE. La storia quindi procede parallelamente ma con risvolti in comune i quali andranno a far coincidere le avventure dei due personaggi per, alla fine, scoprire il mistero dietro lo Scarlet Nexus.

Requisiti PC Scarlet Nexus

Tra i requisiti minimi è necessario possedere un un processore e un sistema operativo a 64 bit per il sistema operativo Windows 10. Il processore consigliato tra i requisiti minimi è un Intel Core i5-3470 e AMD FX-8350 e la memoria deve poter contare su 6 GB di RAM liberi. Per quanto riguarda la grafica, il PC deve possedere come minimo una Nvidia GeForce GTX 760, 2 e GB AMD Radeon HD 7970, 3 GB e deve poter supportare Direct X11 e poter contare su 50 GB di spazio di memoria disponibile.

Tra i requisiti consigliati, troviamo, oltre al classico processore e un sistema operativo a 64 bit per Windows 10, un processore Intel Core i7-6600 e AMD Ryzen 5 2600X con 8 GB di RAM liberi per la memoria. Per quanto riguarda la grafica, è indispensabile una scheda Nvidia GeForce GTX 970 con 4 GB liberi e AMD Radeon R9 290X con 4 GB, sempre compatibili con DirectX 11 e il PC deve avere a disposizione almeno 50 GB di memoria disponibile.