Sea of Thieves: raggiunti i 20 milioni di giocatori

L’action-adventure Sea of Thieves ha ottenuto un ottimo risultato raggiungendo i 20 milioni di giocatori a distanza di tre anni dal suo lancio. Il piratesco titolo multiplayer sviluppato da Rare e pubblicato da Xbox Games Studios uscì nel marzo 2018 per Xbox One e Windows 10, pero poi raggiungere nel corso del tempo Steam e Xbox Series X/S. A diffondere la notizia è il canale YouTube ufficiale del gioco, che ha voluto ringraziare i propri player con un video celebrativo (riportato in calce all’articolo). Oggi è previsto anche il lancio dell’aggiornamento finale della Stagione Uno che dovrebbe introdurre nuovi prodotti nell’Emporio dei Pirati e preparativi per l’evento Vault Raiders previsto per il 25 marzo.

Ma i festeggiamenti non finiscono qui! I giocatori che accederanno a Sea of Thieves da ora fino al 25 marzo riceveranno le Prosperous Captain’s Sails, mentre i membri di Xbox Game Pass potranno utilizzare l’emote Jump for Joy entro il 21 marzo. I vantaggi di Xbox Game Pass Ultimate includono il pacchetto Ocean Crawler, gratuito dal 18 marzo al 18 giugno. Sea of Thieves è inoltre acquistabile con uno sconto del 50% sul Microsoft Store valido fino al 21 marzo. Per di più da oggi al 22 marzo è previsto un Gold and Glory Weekend che permette di raddoppiare rispettivamente Oro, Fama stagionale e Rappresentanza della Trading Company. Complimenti ancora al team di Rare!