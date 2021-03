Godfall: pubblicate le note del nuovo aggiornamento

Qui trovi l’ elenco completo delle note. Di seguito una panoramica della patch:

Questa nuova patch per Godfall sembra risolvere molti problemi che i fan hanno riscontrato nel gioco. Dalle correzioni di bug agli aggiornamenti delle armi, sembra che Counterplay Games risponda ai vari problemi incontrati dai giocatori delle community. Man mano che il gioco riceve sempre più aggiornamenti, si spera che verranno risolti alcuni dei problemi che i fan hanno riscontrato nel titolo al momento del lancio. L’aggiornamento è ora disponibile sia per PC che per PS5.

We have just deployed update 2.4.54 to both the PC & PS5 versions of Godfall!

This update addresses a few issues that have cropped up since the Primal Update.

Players will need to re-launch the game after installing the new update.

🗒️ https://t.co/nGGPiPN9Zw pic.twitter.com/blZPAHB3Bb

— Godfall (@PlayGodfall) March 18, 2021