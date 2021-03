Root Film: trailer per il lancio odierno della visual novel

Da oggi 19 marzo è disponibile Root Film, visual novel pubblicata da PQube e sviluppata da Kadokawa Games. Per l’occasione è stato pubblicato il trailer di lancio, che potete vedere qui sotto. Il gioco, disponibile in Giappone dalla scorsa estate, arriva quindi anche da noi in Europa, su PlayStation 4 e Nintendo Switch.

Questa la descrizione del gioco attraverso la pagina nel PlayStation Store:

Root Film è un emozionante gioco di avventura con elementi tipici delle visual novel. Segui Rintaro Yagumo mentre viene selezionato per diventare il regista del reboot de “Il mistero di Shimane”, una serie TV cancellata 10 anni prima per motivi sconosciuti. Il suo entusiasmo per questa straordinaria opportunità viene subito smorzato da un terribile omicidio, che interrompe la scelta della location.

Segui Rintaro Yagumo e un cast di personaggi unici e memorabili mentre vengono trascinati nelle profondità di un appassionante mistero. Diventa un vero detective scoprendo la verità attraverso meccaniche tipiche dei giochi investigativi e delle visual novel.

Splendide illustrazioni disegnate a mano

Dal design dei personaggi agli ambienti, Root Film è animato da una grafica splendida. Ogni scena è perfetta; con dettagli meticolosi e una gamma di colori studiata nei minimi dettagli.

Viaggia attraverso la prefettura di Shimane

Visita diversi luoghi della prefettura di Shimane, mentre cerchi di scoprire la verità su “Il mistero di Shimane”!

Diventa un vero detective

La meccanica “Intuizione” consente ai giocatori di acquisire parole chiave durante conversazioni. Una volta attivata, “Intuizione” rivela sullo schermo le parole essenziali per le indagini e le dispute.

Affronta i sospetti

Dopo aver raccolto abbastanza parole chiave, puoi affrontare i sospettati in “Modalità max” per risolvere un mistero. Per questi scontri, devi assicurarti che siano state raccolte prove sufficienti per consegnare i sospettati alla giustizia.