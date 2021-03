Maneater: arriva su Nintendo Switch il 25 maggio

Maneater, il particolare action con dinamiche da gioco di ruolo, in cui il protagonista è uno squalo, ha una data anche su Switch. Gli sviluppatori di Tripwire Interactive e il publihser Deep Silver hanno infatti annunciato che il gioco arriverà sulla console Nintendo il 25 maggio.

L’ibrida Nintendo si va dunque ad aggiungere alle altre piattaforme in cui il gioco è disponibile: PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X e S. Qui sotto potete vedere il tweet degli sviluppatori che annuncia l’arrivo dello “ShaRkPG” su Switch.

And now for a jaw-some announcement…

Get ready to take everyone's favorite ShaRkPG on the go when Maneater releases on Nintendo Switch!

Shark your calendars for May 25th, 2021 🦈 pic.twitter.com/4GIEd4WiGS

— Tripwire Interactive (@TripwireInt) March 19, 2021