The Darkside Detective A Fumble in the Dark: annunciata la data d’uscita

Nel 2017 usciva The Darkside Detective, avventura punta e clicca in pixel art sviluppata da Akupara Games e pubblicata da Spooky Doorway. Oggi, sui profili social degli sviluppatori, è stata annunciata la data d’uscita del seguito, “A Fumble in the Dark”, che sarà disponibile su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch e Google Stadia dal 15 aprile.

Per l’occasione è stato pubblicato anche un trailer, che potete vedere qui sotto.

Questa la descrizione e le caratteristiche di The Darkside Detective A Fumble in the Dark sulla pagina Steam:

Twin Lakes è una città maledetta. Meno maledetta di “i demoni la stanno facendo a pezzi”, ma più maledetta di “perde sempre le chiavi” o “finisce spesso nelle pozzanghere”. È più o meno a metà nella scala della maledizione, ecco che vogliamo dire.

Abbastanza maledetta da creare problemi. Abbastanza maledetta da richiedere che qualcuno se ne occupi…

Ed è qui che entra in gioco The Darkside Detective. Quando senti un tonfo nella notte, o un brivido lungo la schiena, o qualcosa che ti puzza, vuol dire che il detective Francis McQueen non è lontano.

No, non è lui che puzza, è solo un modo di dire, dai…

Riprendendo da dopo gli eventi di The Darkside Detective, McQueen dovrà salvare la sua sempre presente (nel corpo, se non nello spirito) spalla, l’agente Dooley dal Darkside, in modo che i due possano tornare a fare ciò che fanno meglio: indagare sugli avvenimenti strani, spesso paranormali e sempre paradossali della città.

Unisciti a loro in quest’avventura punta e clicca spaventosamente divertente, mentre indagano su altri sei casi indipendenti che li porteranno in un luna park, nella locale casa di riposo, in un giro di wrestling amatoriale e perfino in Irlanda, dove faranno ciò che possono per tenere lontano il Darkside.

• 6 casi unici, come non ne hai mai visti prima (non lo garantiamo).

• Tecnologia sia punta che clicca.

• Musiche di Thomas O’Boyle, compositore del tutto vivo, decisamente non un non-morto.

• Resa grafica pixellata fotorealistica* (*dipende dalla propria definizione personale di fotorealismo).

• Uno sconto via posta per ogni cliente su servizi di esorcismo per infestazioni derivate dall’aver giocato.

• Un breve riepilogo degli eventi di The Darkside Detective per chi non l’ha giocato e non ha voglia di farlo.