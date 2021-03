Red Candle Games: breve filmato di un titolo a scorrimento laterale non annunciato

Red Candle Games, team taiwanese che ha sviluppato due horror, Detention e il controverso Devotion, ha pubblicato sui propri canali social un breve filmato di appena 12 secondi, che mostra un titolo ancora non annunciato.

Dalle immagini si può capire che è un gioco a scorrimento laterale in due dimensioni e ci sono due personaggi sembra stiano iniziando uno scontro. Non sono stati svelati ulteriori dettagli, e il filmato stesso è intitolato “Work in progress”. Vedremo dunque in futuro come andranno aventi questi lavori in corso, in attesa di ulteriori dettagli riguardanti il gioco.