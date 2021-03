Dead Cells: data del DLC “The Bad Seed” su mobile

Lo sviluppatore Motion Twin e il publisher Playdigious hanno annunciato la data d’uscita del DLC “The Bad Seed” di Dead Cells su dispositivi mobile. Il contenuto aggiuntivo, già presente su PC e console dallo scorso anno, arriverà su App Store e Google Play il 30 marzo.

Oltretutto, Motion Twins fa sapere che il gioco ha superato le 5 milioni di copie vendute su tutte la piattaforme (PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, iOS e Android).

You have been waiting for it but good things come to those who wait!

The #BadSeed DLC for #DeadCells is coming March 30th on your #mobile devices! pic.twitter.com/u1Zfuc8alr

— Playdigious (@Playdigious) March 19, 2021