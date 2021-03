Deathloop, l’artista del gioco veste i protagonisti ispirandosi agli anni ’60

Pur essendo una banda di brutali assassini intrappolati su un’isola intrisa di violenza e follia senza tempo, gli eroi e i cattivi di Deathloop sono vestiti in modo elegante ed impeccabile. In un nuovo video di GameInformer, il lead character artist di Arkane Jean-Baptiste Ferder ha spiegato come il team ha messo insieme un cast così alla moda. Le star della passerella sono, ovviamente, i personaggi principali Colt e Juliana.

Il nostro eroe testardo ha naturalmente una vecchia giacca logora, arricchita con toppe personalizzate.

Il design di Juliana è molto più semplice: lascia che sia la sua pistola a parlare, così gran parte dei dettagli sono stati salvati per il suo fucile.

Nulla a che vedere con il progetto fatto sui Visionari, gli otto bersagli che Colt deve uccidere per fuggire dall’isola. Ferder cita l’icona del parrucchiere Vidal Sassoon e le clip di danza Bob Fosse come fattori chiave dei look originali di Deathloop.

Il team ha fatto di tutto per dipingere questi personaggi anche nei minimi dettagli. Una piccola curiosità riguardante la fibbia della cintura di Colt: il capo concept artist di Arkane l’ha forgiato realmente prima di modellarlo all’interno del gioco.

Deathloop arriverà su Steam e Bethesda.net il 21 maggio.