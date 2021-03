Phasmophobia la paura diventa realtà

I fantasmi di Phasmophobia saranno presto in grado di raggiungere il vostro vero corpo, afferrandovi in carne ed ossa, uscendo dallo schermo del computer , supponendo ovviamente che possediate uno di quei vestiti bHaptics appena supportati.

Presumibilmente per inviare brividi lungo la schiena quando si presenta uno spettro o per percepire il vento o gli spostamenti d’aria in generale, l’ultimo aggiornamento alla versione beta del gioco aggiunge il supporto per le tute tattili per tutto il corpo e le coperture per il viso di bHaptics. Essenzialmente, questi permetteranno a Phasmophobia di innescare vibrazioni sul vostro corpo.

I vestiti di bHaptic purtroppo non costano poco. Il più semplice dei giubbotti protettivi tattici dell’azienda costerà intorno a 300€, oppure in una versione più costosa contenente oltre il doppio del numero di punti di vibrazione per prezzo pari a circa 500€.

Gli investigatori e scaccia fantasmi con un budget ridotto non sono di certo stati ignorati nel nuovo aggiornamento. Oltre a dozzine di correzioni di bug e modifiche, i fantasmi ora hanno la possibilità di spegnere le candele in stanze scarsamente illuminate, con una nuova ricompensa per aver rilevato la presenza di un fantasma a lume di candela.