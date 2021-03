The Fall è disponibile gratuitamente su Epic Games Store

The Fall è un gioco di avventura a scorrimento laterale del 2014 stile Metroid il cui protagonista è ARID, una tuta da combattimento IA dal colore discutibile incaricata di proteggere l’inconscio umano che si trova al suo interno. Giocando nei panni di ARID, esplorerai l’umida terra di un “pianeta sconosciuto”, risolvendo enigmi e punendo i nemici alieni con una pistola laser letale.

Dopo un discreto successo del gioco è stato anche creato un sequel! Se non avete ancora provato The Fall, è il momento giusto per farlo: è il gioco gratuito dell’Epic Games Store di questa settimana. È disponibile fino al 25 marzo, momento in cui Creature in the Well sarà il protagonista della prossima settimana.