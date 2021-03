Gotham Knights ufficialmente rinviato al 2022

Mostrato durante gli eventi digitali dello scorso anno, Gotham Knights, prossima grossa produzione da parte di Warner Bros. Interactive Entertainment e Warner Bros. Games Montreal, è stato ufficialmente rinviato al 2022.

Il tutto è stato annunciato tramite l’account Twitter ufficiale (trovate il post in calce). Vi lasciamo al messaggio pubblicato, mentre vi ricordiamo che originariamente, Gotham Knights era previsto per un non precisato periodo del 2021.

Gotham Knights verrà pubblicato su scala mondiale nel 2022.

Stiamo dando più tempo al titolo per portare la miglior esperienza possibile ai nostri giocatori. Ringraziamo i nostri meravigliosi fan per il loro enorme supporto nei confronti del gioco. Non vediamo l’ora di mostrarvi di più del gioco nei mesi a venire.

Vi lasciamo alla descrizione del titolo che sarà disponibile per Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 e PC, presa direttamente dal sito ufficiale.