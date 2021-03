Cozy Grove ora disponibile per Apple Arcade, in arrivo anche su console e PC

Il camping game Cozy Grove, sviluppato da Spry Fox, è ora disponibile per Apple Arcade e arriverà su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC tramite Steam e Epic Games Store l’8 aprile al prezzo di €14.99.

Ad annunciarlo sono stati proprio il publisher, The Quantum Astrophysicists e il team di sviluppo. Il CEO di quest’ultimo, inoltre, ha dichiarato tramite il PlayStation Blog che una versione per la next-gen Sony, PlayStation 5, è prevista con tanto di caricamenti migliorati e upgrade gratuito da PS4.

Quindi, a breve, molti giocatori potranno vagare nell’adventure game Cozy Grove, il quale mira a portare un po’ di tranquillità nella caotica vita di tutti i giorni, come fosse una piccola oasi personale. Vi lasciamo alla descrizione del titolo, seguita dal trailer di lancio.

Ti diamo il benvenuto a Cozy Grove, un gioco di simulazione di campeggio che si svolge su un’isola infestata da fantasmi e in continua evoluzione. Tu sei uno Spettro Scout, e dovrai esplorare ogni giorno la foresta dell’isola per cercare nuovi segreti e per aiutare i fantasmi del posto a trovare la pace. Con un po’ di tempo e tanto lavoro, riporterai il colore e la gioia a Cozy Grove!

Caratteristiche