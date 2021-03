Monyuu è il nuovo dungeon RPG per Nintendo Switch annunciato da Experience

Experience, team di sviluppo del Paese del Sol Levante, ha in queste ore annunciato un nuovo titolo dungeon RPG, Monyuu, in arrivo esclusivamente per Nintendo Switch, al momento solo in Giappone per quest’estate.

Il nome, comunque, è soltanto un’abbreviazione per un titolo a dir poco lungo: Defeat Monsters to Get Strong Swords and Armor. We Believe in the Day the Heroes will Defeat the Demon Lord ma, fa sapere Experience, che il diminutivo è ufficiale, seppur poco esplicativo rispetto alla versione “integrale”, per così dire.

Qualora vi stiate domandando chi siano le persone dietro lo sviluppo della produzione, sappiate che sono i creatori di Undernaughts Labyrinth of Yomi, con il character designer sotto il nome di Mota, mentre il monster designer corrisponde a Akifumi Yamamoto.

Altri componenti del personale sono il produttore Hajime Chikami, il direttore Motoya Ataka e il compositore Naoki Jimbo. GamesVillage vi informa che, per saperne di più, potete seguire la diretta a questo canale il giorno 26 marzo alle ore 13.00 italiane. Vi lasciamo al trailer di Monyuu qui sotto.