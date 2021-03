Watch Dogs Legion: la modalità online arriva su PC

Dopo l’iniziale ritardo, Watch Dogs Legion avrà la sua modalità online (qui il nostro provato), disponibile anche su PC. L’update 3.22 è arrivato oggi, e contiene l’attesissima modalità multiplayer, insieme a un gran numero di altre migliorie. Ubisoft ha inoltre confermato che il primo Tactical Op arriverà, su tutte le piattaforme il prossimo 23 marzo.

Per quanto riguarda le specifiche per PC che sono state sistemate dall’azienda francese, queste riguardano un bug che causava un blocco nella schermata di caricamento e alcuni oggetti che non reagivano nel modo previsto con il ray tracing attivato. Alcuni problemi riguardavano il declino delle prestazioni dopo qualche ora di utilizzo della GPU AMD. Inoltre sono stati risolti i problemi relativi a numerosi crash.

Qui c’è la lista completa di tutti gli aggiornamenti garantiti da questa patch. La modalità online di Watch Dogs Legion è attualmente disponibile su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e S e Google Stadia. Comprende il multiplayer cooperativo online con un massimo di quattro giocatori ed eventi globali aperti oltre a missioni cooperative. Inoltre comprende la Spiderbot Arena, una modalità PvP libera per tutti. Altri contenuti e aggiornamenti arriveranno nei prossimi mesi.

Siete pronti a giocare alla modalità online di Watch Dogs Legion anche su PC?