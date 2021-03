Raya e l’ultimo drago: il video di ‘Scegli’

È disponibile da oggi il video musicale di “Scegli” (“Lead the Way”), il brano dei titoli di coda nella versione italiana del film Disney Raya e l’Ultimo Drago, interpretato dalla giovane cantautrice e polistrumentista Camille Cabaltera, che ha debuttato all’età di 13 anni nel programma “Ti lascio una canzone” e ha partecipato all’undicesima edizione di “X Factor” nel 2017.

Il brano dei titoli di coda nella versione originale del film, “Lead the Way”, è stato scritto ed eseguito dall’artista e cantautrice candidata ai Grammy® Jhené Aiko. La canzone è inoltre inclusa nella colonna sonora originale del film, firmata dal compositore nominato agli Oscar® e vincitore agli Emmy® e ai Grammy®, James Newton Howard (Notizie dal mondo, La vita nascosta – Hidden Life).

Nella versione italiana di Raya e l’Ultimo Drago, il cast di voci include l’attrice Luisa Ranieri (Virana), l’attrice e doppiatrice Jun Ichikawa (Namaari), l’attore e conduttore Paolo Calabresi (Tong) e l’attrice Vittoria Schisano (Generale Atitaya). Camille Cabaltera, oltre a interpretare il brano dei titoli di coda, ha prestato la propria voce per un cameo insieme agli influencer Emanuele Ferrari, Vatinee Suvimol e Maryna.

Raya e l’Ultimo Drago viaggia nel fantastico mondo di Kumandra, dove molto tempo fa umani e draghi vivevano insieme in armonia. Ma quando una forza malvagia ha minacciato la loro terra, i draghi si sono sacrificati per salvare l’umanità. Ora, 500 anni dopo, quella stessa forza malvagia è tornata e Raya, una guerriera solitaria, avrà il compito di trovare l’ultimo leggendario drago per riunire il suo popolo diviso. Durante il suo viaggio, imparerà che non basta un drago per salvare il mondo, ci vorrà anche fiducia e lavoro di squadra.

Raya e l’Ultimo Drago è diretto da Don Hall e Carlos López Estrada, prodotto da Osnat Shurer e Peter Del Vecho, e scritto da Qui Nguyen e Adele Lim.

Il film targato Walt Disney Animation Studios Raya e l’Ultimo Drago è disponibile su Disney+ con Accesso VIP* e arriverà prossimamente al cinema (salvo disponibilità dei cinema).