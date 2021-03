Godzilla vs. Kong: nuove clip dal film

Godzilla vs. Kong si appresta ad uscire nei cinema (dove possibile, non in Italia a quanto pare) e su HBO Max, e la Warner Bros. oggi continua a promuoverne l’arrivo con l’arrivo di nuove clip ufficiali che noi vi proponiamo comodamente in calce a questa notizia.

La pellicola metterà a confronto il mostro indiscusso Godzilla contro il gigantesco King Kong, in una battaglia che si preannuncia essere epica e dall’esito difficile da pronosticare. Oltre alle due bestie, nel film diretto da Adam Wingard ci saranno anche gli attori Alexander Skarsgård, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Millie Bobby Brown e Shun Oguri, dato che parliamo di una pellicola che è sequel diretto di Kong: Skull Island e Godzilla II: King of the Monsters.

Questa la sinossi diffusa dallo studio: “DUE LEGGENDE SI SCONTRANO IN “Godzilla vs. Kong”: QUESTI MITICI AVVERSARI SI AFFRONTERANNO INFATTI IN UNA SPETTACOLARE BATTAGLIA SENZA PRECEDENTI, CON IL DESTINO DEL MONDO IN BILICO. KONG E I SUOI PROTETTORI INTRAPRENDERANNO UN VIAGGIO PERICOLOSO PER TROVARE LA SUA VERA CASA, E CON LORO C’È JIA, UNA GIOVANE ORFANA CON LA QUALE HA STRETTO UN LEGAME FORTE ED UNICO. MA SI TROVERANNO INASPETTATAMENTE SUL CAMMINO DI UN GODZILLA INFURIATO, CHE STA SEMINANDO DISTRUZIONE IN TUTTO IL MONDO. L’EPICO SCONTRO TRA I DUE TITANI, ISTIGATO DA FORZE INVISIBILI, È SOLO L’INIZIO DEL MISTERO CHE GIACE NEL PROFONDO DELLA TERRA.”

Il film è atteso per il 26 marzo prossimo.