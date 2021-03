Marvel’s Avengers: Spider-Man non verrà rilasciato prima di Black Panther

Lo showcase di Square Enix tenuto nella giornata di ieri ha riservato uno spazio anche a Crystal Dynamics e a Eidos Montreal, che hanno condiviso alcune novità su Marvel’s Avengers. Novità di portata immensa, visto che è stato rivelato un nuovo personaggio aggiuntivo, Black Panther.

Il supereroe arriverà con la prossima espansione War for Wakanda prevista per l’estate (almeno stando all’attuale roadmap delle compagnie). Ma i fan non possono fare a meno di chiedersi che cosa ne sia stato di Spider-Man, il personaggio che già prima dell’uscita del titolo era stato annunciato come esclusiva per le console PlayStation.

In una intervista a IGN, Scot Amos, capo di Crystal Dynamics ha detto la sua sulla questione:

“Ufficialmente, i nostri ragazzi stanno lavorando su Spider-Man proprio adesso. Quindi, è ancora nella nostra roadmap per il futuro”

Tuttavia Amos ha confermato che il Tessiragnatele non arriverà prima di Black Panther. La roadmap in questo senso non viene certo in aiuto dei fan, in quanto vi sono segnalate soltanto le uscite previste entro un termine abbastanza breve. Ciononostante, Amos ha tenuto a riaffermare che lo studio sta ancora lavorando su Spider-Man:

“Ci sono delle persone che stanno lavorando su di lui e ci aspettiamo ancora che Spider-Man arrivi su PlayStation”

La data però, rimane tutta da scoprire. Vi ricordiamo che Marvel’s Avengers, uscito lo scorso anno, è disponibile su PlayStation 4, Xbox One, PC e Google Stadia, e anche su PlayStation 5, Xbox Series X e S finalmente nelle versioni native per console next-gen. Recentemente inoltre è arrivato anche il nuovo personaggio giocabile, Clint Barton (Occhio di Falco), insieme al quale è stata aggiunta la nuova missione Operazione Hawkeye Futuro Imperfetto.