The Falcon and the Winter Soldier: un nuovo poster

The Falcon and the Winter Soldier è finalmente arrivata su Disney+ ed ora i Marvel Studios hanno diffuso uno dei fan poster ufficiali che sono stati realizzati per la Casa delle Idee e per promuoverne l’uscita: lo trovate dopo il salto.

Ambientata dopo gli eventi di Avengers: Endgame e sequel “spirituale” degli ultimi due film su Captain America, The Winter Soldier e Civil War, la serie sviluppata da Malcolm Spellman vede affrontare una spinosa quanto attuale tematica: “chi dovrebbe impugnare lo scudo lasciato da Steve Rogers? E perché proprio un afroamericano?“.

Per affrontare tutto questo, i Marvel Studios guidati da Kevin Feige hanno confezionato un vero e proprio buddy serial dal sapore dei migliori Arma Letale con Anthony Mackie nei panni di Sam Wilson a.k.a. Falcon – scelto da Rogers per poter diventare, potenzialmente, il nuovo Captain America nelle ultime sequenze di Endgame – e Sebastian Stan nel ruolo di James “Bucky” Barnes, meglio noto come il Soldato d’Inverno. La serie vedrà nel cast anche dei graditi ritorni dai precedenti film: Emily VanCamp riprenderà i panni di Sharon Carter/Agente 13, Daniel Bruhl tornerà come Zemo (stavolta con la maschera identica al fumetto originale), Georges St-Pierre nel ruolo di Batroc il Saltatore e, persino, Don Cheadle che, nel corso di una recente intervista, ha confermato la sua presenza come James Rhodes/War Machine. Tra le new entry Wyatt Russell come US Agent e Erin Kellyman in un ruolo da villain ancora top-secret.