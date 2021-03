Loki: il poster della serie Marvel

Loki è la prossima serie televisiva dei Marvel Studios che debutterà a giugno su Disney+. Ed ora lo studio ha diffuso in rete un primo poster ufficiale dal serial, che noi vi presentiamo comodamente dopo il salto.

Loki sarà la terza serie prodotta interamente dai Marvel Studios, dopo WandaVision e l’attuale The Falcon and the Winter Soldier. Scritta e creata da Michael Waldron (Rick & Morty) e diretta da Kate Herron, la serie è incentrata sul Dio dell’Inganno interpretato da Tom Hiddleston. Sebbene sia morto durante gli eventi di Avengers: Infinity War, ricorderete il viaggio nel tempo fatto dagli Avengers nel successivo Avengers: Endgame per recuperare alcune Gemme dell’Infinito e il loro incontro con il Loki del 2012. In quella pellicola, il personaggio, una volta afferrato il Tesseract, veniva trasportato chissà dove e questa nuova serie tv ci svelerà proprio dove sarà finito immediatamente dopo.

Owen Wilson sarà il co-protagonista dello show. Nel cast troveremo anche Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino, Wunmi Mosaku, Sasha Lane, Erika Coleman e Richard E. Grant. Loki debutterà su Disney+ l’11 giugno 2021 e sarà composta da sei episodi.