Dragonball Super: ecco la nuova forma di Granolla

Mentre i fan attendono ancora di sapere qualcosa sul prossimo adattamento anime, il manga di Dragonball Super prosegue alacremente la sua storia con l’arco narrativo di Granolla il Sopravvissuto che, sembra, sarà davvero pieno di sorprese e di colpi di scena. Fin da quanto una profezia del Pesce Oracolo aveva annunciato l’arrivo di un guerriero in grado di superare Goku infatti, i fan non vedevano l’ora di scoprire chi sarebbe stato questo nuovo grande combattente.

Se il capitolo 69 sembrava aver risposto a questa domanda, il capitolo 70, recentemente, uscito ha fugato ogni dubbio. Ma vi dobbiamo avvertire, da questo punto in avanti l’articolo contiene spoiler!

Alla fine del capitolo 69 avevamo visto Granolla recuperare le due Sfere del Drago che il suo amico namecciano aveva creato ed esprimere il desiderio di diventare il più potente guerriero dell’universo, sicuramente per vendicare la terribile fine del suo popolo, eliminato dai Saiyan e da Freezer.

E nel capitolo 70 Toyotaro ha rivelato gli esiti di questo desiderio. Granolla sembra essere riuscito nel suo intento, ottenendo una potenza senza pari e una nuova forma, ma a un carissimo prezzo. Il cacciatore di taglie del pianeta Cereal infatti ha dovuto sacrificare tutti gli anni della sua vita futura, eccetto tre. Un prezzo che però è stato lieto di pagare per garantirsi la potenza necessaria a trovare e sconfiggere gli assassini del suo popolo.

Per quanto riguarda la forma, il disegno di Toyotaro ha qualcosa di familiare per i fan di lunga data di Dragonball Z. I capelli di Granolla si sono infatti allungati, esattamente nello stesso stile di Goku allo stadio di Super Saiyan di terzo livello. Il viso del cacciatore di taglie però, diversamente da quello del Saiyan, non è cambiato. Una trasformazione sicuramente scenografica. Basterà a Granolla per portare avanti il suo piano di vendetta? Lo potremo scoprire soltanto continuando a seguire Dragonball Super!