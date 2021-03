Demon Slayer Mugen Train vince l’Oscar giapponese

Potrà anche essere stato snobbato dagli Oscar, ma il cammino trionfale di Demon Slayer Mugen Train, la prima pellicola tratta dal manga di Koyoharu Gotoge, non si ferma certo di fronte a un rifiuto o a un mancato riconoscimento. Anzi. Proprio nella giornata di ieri infatti, il film ha conquistato il premio come Film Animato dell’Anno durante la 44esima edizione dei Japan Academy Film Prizes.

Per vincere il premio Demon Slayer ha superato accaniti avversari come Violet Evergarden, Poupelle of Chimney Town, Stand By Me Doraemon 2 e Josee the Tiger and the Fish. Inoltre, l’opera ha conquistato un premio di popolarità, messo in palio dalla Japan Academy Film Prize Association.

Anche Yuki Kaijura e Go Shiina erano stati nominati per il premio alla miglior colonna sonora, proprio per il loro lavoro in Demon Slayer Mugen Train, ma non sono riusciti a trionfare. L’opera, prodotta, così come la prima stagione dell’anime, da Ufotable, continua così il suo cammino di successo, aggiungendo al suo palmares anche questo trionfo.

Dopo essere diventato il film con il maggior incasso nella storia del botteghino giapponese, superando il film del 2002 La città incantata, di Hayao Miyazaki, Demon Slayer non intende certo fermarsi. Nonostante il manga della Gotoge sia ormai giunto alla sua conclusione infatti, Ufotable ha ancora tanto materiale da adattare nella sua serie animata, la cui seconda stagione è attesa proprio nel corso del 2021.

Intanto il film ha recentemente annunciato la sua data d’uscita nei cinema nordamericani e soprattutto in formato digitale in streaming in tutto il mondo. Siete pronti a calarvi di nuovo nella straordinaria avventura di Tanjiro Kamado per vendicare il massacro della sua famiglia e salvare sua sorella Nezuko? Mugen Train vi sta aspettando!