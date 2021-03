Evangelion: nuovo poster per l’ultimo film

A poco meno di due settimane dalla attesissima uscita nei cinema, Evangelion 3.0+1.0 Thrice Upon a Time, l’ultimo film della tetralogia di Hideaki Anno che ha riscritto la sua iconica saga mecha, si è dimostrato un successo impressionante di pubblico. Grazie probabilmente anche ai tanti nuovi fan, garantiti dall’arrivo della serie sulle principali piattaforme di streaming come Netflix, sono stati in tantissimi a riversarsi in sala per godersi la fine dell’avventura di Shinji Ikari e degli uomini della NERV.

L’appassionante storia delle unità EVA, che Anno ha voluto narrare di nuovo in una serie di quattro film, Rebuild of Evangelion, è arrivata alla sua conclusione definitiva, ma il successo non conosce limiti. E proprio per questo lo studio d’animazione Khara ha deciso di rilasciare un nuovo poster per il film.

Il poster, come quelli precedenti, ci presenta tutti i piloti degli EVA, accompagnati però stavolta da alcuni dei principali personaggi adulti della saga, che sono stati accanto ai giovani protagonisti nel corso della loro terrificante avventura. Oltre, chiaramente, a Shinji, Asuka, Rei, Mari e Kaworu, troviamo anche Misato, Gendo, Yui, Ritsuko e Kaji.

Un poster che non fa che aumentare l’hype intorno a un film che, benché sia già uscito in Giappone, non arriverà in Occidente ancora per un po’. Soprattutto dal momento che Khara ha minacciato chiunque provi a caricare online anche solo spezzoni del film.

E voi cosa ne pensate? Anche voi non vedete l’ora di potervi godere l’ultimo, spettacolare film di Neon Genesis Evangelion?