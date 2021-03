La Demoscene è diventata patrimonio culturale dell’UNESCO anche in Germania

Nella giornata di ieri, venerdì 19 marzo 2021, su suggerimento del Comitato nazionale di esperti UNESCO, la Conferenza permanente dei Ministri dell’Istruzione e degli Affari Culturali ha deciso di accettare la Demoscene come patrimonio culturale immateriale tedesco. La decisione riconosce la lunga e viva tradizione che la Demoscene ha in Germania.

Tobias Kopka di Digitale Kultur e.V., anche co-iniziatore dell’iniziativa Art of Coding, racconta entusiasta dell’evento:

“L’iscrizione come patrimonio culturale tedesco è un grande successo e scrive la storia culturale in Germania. Festeggeremo questo grande momento, non appena potremo riunirci di nuovo fisicamente! Voglio ringraziare tutti coloro che hanno supportato e aiutato a redigere la domanda. Ciò contribuirà anche a gettare più luce sulla straordinaria storia e sui risultati della Demoscene, aiuterà a preservarla e darà anche una spinta per rinvigorire tutti in questi tempi duri di continui blocchi incoraggiando nuovi membri di ogni tipo a unirsi al scena come creatori e intenditori. Siamo felici e onorati per il supporto che abbiamo ottenuto all’interno della piattaforma della campagna internazionale Art of Coding; il suo scopo continuerà ad aiutare altre applicazioni nazionali scambiando esperienze e informazioni “



L’iscrizione in Germania era già la seconda lista della Demoscene. Proprio l’anno scorso, la Finlandia ha accettato la Demoscene come patrimonio culturale immateriale nazionale. Andreas Lange di EFGAMP eV, responsabile del coordinamento internazionale delle candidature dell’iniziativa, è certo che il significato della decisione in Germania sia una pietra miliare per una la futura candidatura internazionale:

“Con la Germania, un secondo paese riconosce la Demoscene come patrimonio culturale. Poiché la precedente decisione in Finlandia ha contribuito a convincere gli esperti in Germania, la decisione odierna è un enorme vento favorevole per le domande in corso in altri paesi come Francia, Svizzera e Polonia. E più paesi avranno elencato la Demoscene, più è probabile che una domanda congiunta internazionale per la Demoscene venga riconosciuta come patrimonio culturale dell’umanità. Poiché la cultura digitale è di natura transnazionale, un’applicazione internazionale come livello finale della campagna è più che ragionevole”

La Demoscene è diventata la prima cultura digitale ufficialmente accettata come patrimonio culturale. Nonostante la cultura digitale sia diventata formativa per le nostre vite e la nostra cultura per decenni, fino ad ora sono state iscritte solo culture analogiche piuttosto tradizionali. Le applicazioni di successo in Finlandia e Germania mostrano in modo impressionante che la natura decentralizzata e procedurale di ogni cultura digitale è conforme alla definizione di patrimonio immateriale dell’UNESCO.