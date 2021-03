Hearthstone: il nuovo trailer mostra diverse carte della prossima espansione

Dal 30 marzo l’espansione Forgiati nelle Savane sarà disponibile in Hearthstone. Come succede sempre, le carte che fanno parte del set vengono rivelate a poco a poco. Nell’ultimo trailer pubblicato sui canali social del gioco Blizzard, “L’ospitalità dell’orda”, ne sono state svelate 4: due carte neutrali (una rara e una epica) e due leggendarie. Xyrella per il prete e Rokara per il guerriero. Qui sotto potete vedere il filmato.

Queste sono le caratteristiche che verranno introdotte in questa espansione di Hearthstone, come scritto sul sito ufficiale.

Nuova meccanica: Frenesia

Mostri, servitori, magia e macchinari che si trovano nelle Savane possono trasformare un lanciatore di asce alle prime armi in un campione dell’Orda. I servitori con Frenesia attivano potenti effetti la prima volta che sopravvivono a dei danni!

Magie Graduate

Padroneggiare la magia è la chiave per sopravvivere agli elementi (e agli Elementali). Tutte e 10 le classi avranno accesso alle nuovissime Magie Graduate, che aumenteranno di potenza quando si raggiungono i 5 e i 10 Cristalli di Mana, a prescindere che si trovino nella tua mano o nel mazzo!

Nuova meccanica: Scuola di Magia

Le Scuole di Magia sono un’aggiunta permanente su Hearthstone e verranno applicate con effetto retroattivo a molte Magie già pubblicate, aggiungendo sinergie e un ulteriore livello di profondità alla tua collezione! Le Magie dei formati Standard e Selvaggio saranno divise in sette diverse scuole:

Arcana (2 Magie in Forgiati nelle Savane in aggiunta alle 44 Magie dei set passati)

Vile (3 Magie in Forgiati nelle Savane in aggiunta alle 23 Magie dei set passati)

Fuoco (2 Magie in Forgiati nelle Savane in aggiunta alle 45 Magie dei set passati)

Gelo (2 Magie in Forgiati nelle Savane in aggiunta alle 24 Magie dei set passati)

Sacra (5 Magie in Forgiati nelle Savane in aggiunta alle 67 Magie dei set passati)

Natura (6 Magie in Forgiati nelle Savane in aggiunta alle 117 Magie dei set passati)

Ombra (4 Magie in Forgiati nelle Savane in aggiunta alle 113 Magie dei set passati)

Ecco i Mercenari

Non c’è sicuramente carenza di guerrieri a pagamento nell’Alleanza e nell’Orda. Forgiati nelle Savane introduce 10 servitori Mercenari Leggendari, ognuno in rappresentanza di una classe diversa, le cui storie si dipaneranno durante l’Anno del Grifone e verranno raccontate nel corso dell’anno!