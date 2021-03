Vokabulantis: partito il Kickstarter dall’avventura in stop motion

Pochi giorni fa è iniziata su Kickstarter la campagna crowdfunding di un interessante progetto, Vokabulantis. Il gioco in questione è un avventura/platform in stop-motion con personaggi e scenari fatti a mano, in sviluppo da parte del team Kong Orange del danese Esben Kjær Ravn, e dallo studio di animazione Wired Fly.

Al momento in cui scriviamo, la cifra raggiunta è di quasi ventimila euro, su un primo goal posto a 70 mila.

Come scritto nella pagina su Kickstarter:

Vokabulantis è un platform basato sull’amore ispirato da giochi come Inside, Unravel e Little Nightmares.

Unisciti a Kurt e Karla nella loro lotta per riportare la pace a Vokabulantis e per esprimere i loro sentimenti l’uno per l’altra dopo che le loro parole sono state portate via.

L’idea degli sviluppatori è di fare un gioco che duri dalle 6 alle otto ore, con una possibilità di allungare di due o quattro, a seconda degli stretch goal raggiunti. Al momento non c’è un periodo di rilascio preciso, ma l’uscita è stimata al 2024, almeno su Steam. Ci sono ancora 26 giorni alla fine del Kickstarter, vedremo dove riuscirà ad arrivare. Vi lasciamo qui sotto con il trailer fatto per la campagna crowdfunding, che mostra gameplay, cinematiche, ma anche artwork e “parte artigianale” del progetto.