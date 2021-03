Sea of Stars: il nuovo mini filmato mostra il golem d’allenamento, Wyrd

Sabotage Studio torna a pubblicare un nuovo mini filmato relativi a Sea of Stars, RPG a turni con uscita prevista nel 2022. Questo video, leggermente più lungo dei precedenti, mostra Wyrd, un golem d’allenamento che si incontra molto presto nel gioco, che insegna ai protagonisti le basi per il lancio degli incantesimi e per lo spezzare gli incantesimi avversari.

Tra i mini video pubblicati precedentemente, c’era la schermata del level up. Lasciandovi al filmato qui sotto, con Zale e Valere che si allenano cn il golem, ricordiamo che Sea of Stars, previsto su PC e console, ha avuto una campagna Kickstarter finanziata con oltre un milione di euro.