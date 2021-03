Stalker 2: GSC Game World chiarisce la presenza all’Xbox Indie Showcase

Come vi avevamo fatto sapere ieri, Microsoft ha messo in agenda un nuovo Xbox Indie Showcase per il 26 marzo 2021alle ore 17:00 italiane; tra i titoli che verranno mostrati c’è anche Stalker 2, di GSC Game World, che torna dopo 12 anni da Call of Pripyat. Proprio il team ucraino ha voluto fare chiarezza sulla presenza del gioco all’evento.

Come si legge sui profili social ufficiali, infatti, il 26 non verranno mostrati nuovi filmati di gioco, ma ci sarà un “dietro le quinte” con materiale in-game dimostrativo, per celebrare i 14 anni dall’uscita del primo capitolo, Shadow of Chernobyl. Gli sviluppatori si scusano per il fraintendimento creato, ma fanno sapere che durante quest’anno ci saranno grandi annunci riguardo al gioco. Oltretutto, sono stati rilasciati anche tre nuovi screenshot, come potete vedere nei tweet qui sotto, insieme al messaggio su Stalker 2 all’Xbox Indie Showcase.