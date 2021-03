Xbox Cloud Gaming: presto in arrivo su iOS e PC

Nonostante i dubbi di alcuni esponenti dell’industria videoludica, il cloud gaming è con tutta probabilità la svolta che tutti i giocatori stavano aspettando, e per questo motivo tutte le principali compagnie del settore stanno puntando su questo tipo di asset. Sony ha il suo PlayStation Now, Google ha Stadia, ma è un segreto che l’investitrice più decisa in questo senso sia stata Microsoft, che sta puntando tutto sull’Xbox Cloud Gaming, xCloud.

Dopo essere diventato disponibile sui dispositivi Android, sembra proprio che Xbox Cloud Gaming stia per arrivare anche su PC e dispositivi iOS. Per confermare quanto già preannunciato da Phil Spencer in persona al termine dello scorso anno (parlando di una beta che sarebbe dovuta arrivare nella primavera 2021), Microsoft ha rilasciato un nuovo video walktrough in cui Kevin LaChapelle, vice presidente di xCloud, parla brevemente (pur senza sbottonarsi) dell’arrivo dell’Xbox Cloud Gaming su iOS e PC.

“Non vi darò date specifiche, ma non è affatto lontano”



Sembra dunque che il servizio sia ormai in dirittura d’arrivo, il che non sarebbe affatto strano, visto che una beta della versione per web browser è arrivata proprio nei primi mesi di quest’anno. Una situazione da tenere d’occhio, se non altro per l’impatto che potrebbe avere sull’industria del videogioco in generale.

