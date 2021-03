Valheim: Iron Gate concentrata su Hearth and Home

Iron Gate Studio ha trovato, con Valheim, la sua miniera d’oro. Il survival d’ambientazione nordica a tema vichingo sta letteralmente spopolando tra i giocatori su PC, e ha abbattuto tantissimi record, raggiungendo nel frattempo l’invidiabile quota di oltre cinque milioni di giocatori. Impressionante per un titolo che si trova ancora in early access e che quindi non è nemmeno del tutto completo.

Sembra però che gli sviluppatori siano già al lavoro su nuovi aggiornamenti per il gioco. Nell’ultimo update sullo sviluppo infatti, Iron Gate ha dichiarato di aver terminato con la risoluzione dei bug finora emersi e di essere pronto a concentrarsi su Hearth and Home, il primo grande update che dovrebbe arrivare sul titolo.

Ovviamente però la software house si trova ancora in una fase embrionale del lavoro, e per questo non ci sono molti dettagli da condividere, né un’idea della data in cui l’aggiornamento potrà uscire.La notizia però è che l’azienda ha iniziato ha lavorare a pieno regime sulla prima espansione, condividendo anche una piccola anticipazione, l’immagine di un corvo in un ambiente freddo e nevoso.

Vi ricordiamo che Valheim è attualmente disponibile soltanto su PC in early access (via Steam). Iron Gate non ha ancora rivelato una data per la full release ufficiale del titolo. Per quanto riguarda l’update Hearth e Home invece, continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati.