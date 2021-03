Yashahime Princess Half-Demon: confermata la seconda stagione

Yashahime Princess Half-Demon, l’attesissimo sequel di una delle serie manga e anime più amate di sempre, Inuyasha, è stato uno dei piatti forti della stagione invernale degli anime. Le avventure di Moroha, Toga e Setsuna, le figlie di Inuyasha e di Sesshomaru, hanno incantato una nuova platea di spettatori, trascinandoli di nuovo nell’amatissimo mondo creato da Rumiko Takahashi.

Alcuni rumors si erano riconcorsi all’inizio di questa settimana secondo cui Yashahime Princess Half-Demon avrebbe potuto essere rinnovata per una seconda stagione, e una conferma a quelle voci è finalmente arrivata, attraverso un comunicato di Viz Media, ma soprattutto attraverso un bellissimo poster d’annuncio.

Così, conclusasi la prima stagione di 24 episodi, i fan potranno stare sicuri che le avventure del loro trio preferito di cacciatrici di demoni continueranno ancora a lungo, promettendo anche un maggior coinvolgimento dei personaggi della serie originale.

L’annuncio è arrivato attraverso un nuovo accout Twitter, aperto specificamente per l’anime di Yashahime Princess Half-Demon, che ha condiviso il nuovo poster (che vede come protagonista Toga) dopo la puntata finale della prima stagione. L’anime è stato in grado di aggiungere alcuni elementi a un universo narrativo, quello sempre amato dai fan di Inuyasha, che la Takahashi aveva reso unico.

L’annuncio da parte di Sunrise dell’arrivo di una serie sequel di Inuyasha aveva sicuramente colpito ed emozionato i fan della serie della Takahashi, soprattutto a tanti anni di distanza dalla conclusione della serie originale. Indubbiamente le avventure delle figlie degli amati protagonisti hanno saputo catturare la fantasia degli appassionati tanto quanto quelle dei loro genitori.

Vi ricordiamo che la prima stagione di Yashahime Princess-Half Demon è disponibile sul sito di streaming specializzato in anime, Crunchyroll.

ANNOUNCEMENT:

Season 2 of Yashahime: Princess Half-Demon: The Second Act is confirmed!

Follow this account and turn on notifications to keep up to date for what's to come! pic.twitter.com/IZuUOkfwpH

— Yashahime NA (@yashahime_na) March 20, 2021