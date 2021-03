Destiny 2 La Stagione degli Eletti Recensione: L’imperatrice Caiatl chiede udienza con Zavala

Come di consueto, ecco puntale come un orologio svizzero la nuova stagione di Destiny 2, lo shared-world-shooter targato Bungie. Dopo aver appreso l’oscurità e aver affrontato le numerose minacce su Europa, nuova destinazione introdotta con l’espansione Oltre la Luce, ecco che arriva una stagione molto diversa tra le altre, che offre delle piccole chicche decisamente interessanti. Nella Stagione degli Eletti, avremo un incontro faccia a faccia con la figlia di Calus, ossia Caiatl, che sarà il nostro principale nemico in questa season. Oltre al nuovo Pass Stagionale, i Guardiani avranno modo di affrontare dei nuovi contenuti, ma che, dato che si tratta pur sempre di una stagione, ci sono delle forti lacune sui contenuti e su come quest’ultimi possano durare per tutto il tempo d’attesa per le stagioni future. Inoltre, ci saranno alcune novità legate alla lore stessa della produzioni e diverse sorprese da affrontare in questa nuova season. Se siete curiosi di sapere maggiormente, rimanete con noi in questa review della Stagione degli Eletti.

Destiny 2 La Stagione degl Eletti: Caiatl e i suoi campioni

L’incipit di questa nuova stagione inizia con l’incontro tra l’Imperatrice Caiatl e Zavala, uno dei mentori dell’Avanguardia. Quest’ultima proporne un alleanza con noi creature della Luce e difensori dell’Ultima Città contro l’oscurità e Savathun, che avanzano inesorabilmente sempre più verso il Viaggatore, e pronte per scatenare un conflitto senza precedenti. In cambio, la figlia di Calus vuole che tutti gli abitanti della città si arredino e si inchinino al cospetto d’essa, proprio per dare un segno di fedeltà verso la razza dei Cabal. Zavala, dal canto suo, non accetta minimamente queste condizioni, ed insieme ad Osiride, Lord Saladin e Il Corvo (Uldren Sov), cercheranno di fermarla con qualsiasi mezzo necessario. Insomma, dal punto di vista della trama, è sicuramente interessante vedere nuovamente a che fare con Calus, l’Imperatore dei Cabal, anche se nello specifico si tratta di sua Figlia. Al momento attuale, non abbiamo avuto alcun modo di fronteggiare o incontrare quest’ultima, ma forse, dato che Bungie è oramai famosa per tenersi alla fine determinate sorprese, potrebbe succedere qualsiasi cosa alla fine della Stagione degli Eletti.

Ora, quello che ci focalizzeremo ovviamente su questa recensione sono i contenuti. Purtroppo, dato il modello Stagionale, quest’ultimi sono sempre pochi e non riescono ad intrattenere alla fine, perlomeno Bungie ha voluto optare in questa Stagione degli Eletti a qualcosa di diverso dal solito, oltre le classiche modalità ad Orda. Ad esempio, avremo a che fare con i Campi di Prova, modalità stagionale con diversi nemici da eliminare delle diverse razze presenti nel gioco con una boss fight alla fine. Come già detto prima, quest’ultima non si diversifica troppo dalle attività già introdotte con le precedenti stagioni e le esigenze della community mutano sempre più quando l’azienda propina la stessa medesima cosa. Un’altra attività che però è stata su carta decisamente interessante è l’impresa esotica Presagio, presentando delle meccaniche e misteri al livello legato alla lore dell’opera videoludica decisamente interessanti. Qui, non ci sarà solo da sparare e uccidere, ma bisognerà risolvere dei puzzle ambientali il tutto condito da un ambientazione magnifica da ammirare. Data l’importanza della missione, avremo modo di ottenere anche l’Arma Esotica, Racconto Dell’Uomo Morto, Fucile da Ricognizione che aumenta i danni quando il giocatore effettuerà in serie danni da precisione. Ovviamente, insieme alla bocca da fuoco, ci sarà il relativo Catalizzatore, che potenzierà ulteriormente Racconto dell’Uomo Morto e per ottenere dovrete rifare la medesima missione con alcune modifiche sostanziali.

Ecco il Martello della Prova

In Destiny 2 La Stagione degli Eletti farà la sua apparizione il Martello della Prova nella vostra sezione dell’Imprese, altro non è che un oggetto il quale permetterà ai guardiani di ottenere armamento potente e non solo. Infatti, il Martello della Prova possiederà 5 cariche, che potranno essere ottenute riscattando del bottino tramite il completamente dei Campi di Prova, la modalità PvE citata precedentemente. Ovviamente, non potrete utilizzarlo subito perché occorreranno 15 unità d’Oro Cabal, ottenibile dalle varie attività come Assalti, Crogiolo, Azzardo, Cala la Notte e Eventi Pubblici. Una volta preso l’occorrente, finalmente l’utente potrà tranquillamente prendere parte alla modalità PvE e riscattare il bottino. Una volta fatto ciò, ci potremo recare all‘H.E.L.M, nuovo centro operativo delle operazioni dell’Avanguardia, dove qui saranno disponibili le nuove taglie e modifiche stagionali. Ed eccoci che come un More of the Same ci ritroviamo dinanzi al classica Stagione in cui bisogna semplicemente attivare dei bonus atti a migliorare il nostro farming in pieno stile Stagione del Serafino. Oramai è da diverso tempo che Bungie propone il medesimo modello, aggiunto anche nell’Espansione Oltre la Luce. Credo che l’azienda statunitense debba pensare a qualcosa di nuovo, appetibile e che non costringa i giocatori a buttare ore e ore, un vero peccato anche per questa occasione.

Un altro fattore negativo della Stagione degli Eletti è ancora una volta il Crogiolo. Lo so, questa modalità funge da sorta di riempitivo e aumenta l’offerta contenutistica di Destiny 2. Vi ricordate che nella recensione di Oltre La Luce dissi che la Stasi fosse fortemente sbilanciata nell’attività PvP, ebbene, le situazione non è cambiata radicalmente. Infatti, ancora la Stasi risulta essere fortemente sbilanciata rispetto alle classi della Luce, anche se, effettivamente, ci sono casi in cui quest’ultime risultano essere particolarmente efficaci come l’Onda del Caos dello Stregone ad Arco, capace di lanciare un’onda e conservare metà super se si disattiva immediatamente. Nonostante i nerf legati al cacciatore da Stasi, ancora risulta essere particolarmente devastante, ma ancora più sbilanciato è lo stesso Titano, dove la sua Ultimate dura veramente tanto ed è capace di muoversi molto rapidamente tra le parti della mappa. Quindi, anche se il team non farà in tempo con ogni probabilità a sistemare queste problematiche, spero che almeno ci sia uno spiraglio di luce dalla prossima stagione in poi.

Destiny 2 Stagione degli Eletti: tutto qui

Ora quello che vi starete chiedendo è: tutto qui? Ebbene sì, pero non ho ancora menzionato il ritorno del convertitore prismatico e degli Engrammi Ombrosi, che questa volta sono più numerosi rispetto al passato e vantano di numerose aggiunte. Ad esempio, alcuni di essi richiedono delle sfide da completare, come ad esempio eliminare determinati nemici e così via per poterli sbloccare. Inoltre, vi ricordate del Martello di Prova e delle sue cariche menzionate precedentemente? Ebbene, quelle serviranno proprio per riscattare alcuni engrammi che conteranno armi e armature della stagione attuale. Quelle con il più alto livello potere richiederanno tutte e cinque le cariche, ma grazie anche ai vari modificatori, sarà veramente uno scherzo. Un’altra modifica molto interessante è relativa ai vari NPC, perché da ora avranno un rank che potrete far salire riscattando le taglie. Però, questa aggiunta è più appetibile per Lord Shaxx e il Ramingo, i corrispettivi personaggi per le attività Azzardo e Crogiolo che, ad ogni livello nuovo che farete, quest’ultimi vi ricompenseranno saggiamente, oltre ad ottenere il classico engramma leggendario.

Questa aggiunta vorrei che venisse implementata in futuro anche agli altri character, in modo tale da incentivare ancora maggiormente il giocatore. Oltre a questo, Bungie ha reintrodotto due Assalti nuovi che, seppur non bastino a livello di contenuti, è sicuramente un gradita aggiunta, soprattutto per i veterani del titolo: D.A.G.A Caduta e La Tana dei Diavoli. Inoltre, nella versione Cala La Notte, i giocatori avranno la possibilità di ottenere Palindromo, cannone portatile leggendario molto apprezzato dai giocatori nel precedente capitolo. Purtroppo, sono tutti questi i contenuti introdotti, che non riescono a tenere incolati i giocatori fino alla fine. Sarà curioso di vedere se l’azienda cambierà modus operandi per quanto riguarda quest’ultimi, anche perché, la prossima espansione legata a Destiny 2 arriverà nel 2022, quindi la compagnia dovrà cercare di sopperire questo rinvio a qualche aggiunta veramente succosa, che duri nel tempo.

Nonostante le buone intenzioni di Destiny 2 La Stagione degli Eletti, ci troviamo dinanzi alla stessa storia: la carenza di contenuti. Ottima l’implementazione dei rank ai vari NPC e la nuova quest esotica è decisamente interessante. Per quanto riguarda il resto, abbiamo sempre da farmare per poter riscattare i modificatori in stile Stagione del Serafino e la classica modalità ad orda che nel titolo questa modalità inizia ad essere troppo satura e poco interessante. Insomma, La stagione degli Eletti è tutto sommato una buona season, ma che soffre delle poche cose da offrire come le precedenti.