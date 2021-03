Hellsing: Derek Kolstad parla del suo adattamento live-action

Adattare un manga in un live-action, si sa, non è mai opera facile. Sono tanti gli esempi di fallimenti avvenuti in passato (basti pensare a pellicole come Dragonball Evolution), mentre altre produzioni, come il One Piece e il Cowboy Bebop di Netflix si sono rivelate estremamente travagliate. Tuttavia la recente notizia dell’arrivo di un adattamento live-acition di Hellsing prodotto da Amazon Studios ha mandato in visibilio i fan del manga di Kota Hirano.

Questo è evvenuto probabilmente anche perché al progetto è legato Derek Kolstad, sceneggiatore americano che nella sua carriera, iniziata nel 2012, può già ascrivere la trilogia di assoluto successo di John Wick, che vede come protagonista Keanu Reeves, e la serie Marvel The Falcon and the Winter Soldier, uscita in questi giorni su Disney +. In una recente intervista rilasciata a ComicBook, lo sceneggiatore ha rivelato qualcosa della sua visione e del modo in cui condurrà questo adattamento.

Secondo Kolstad l’aspetto principale sta tutto nel fare in modo che il pubblico apprezzi il personaggio principale. Da quel momento in poi ogni cosa potrà andare al suo posto da sola:

“In fin dei conti tutto si riduce a ciò che mi viene sempre di più in mente riguardo ai film che amo. Ed è ‘Te ne frega qualcosa? Apprezzi davvero il personaggio principale?’ Il motivo per cui riguardiamo i film che amiamo è che hanno delle scene fighe, sì certo, ma soprattutto che il personaggio che amiamo è protagonista di quelle scene fighe. Adoro The Raid, uno dei più bei film mai fatti. E voi penserete a quella scena nel corridoio. Sì, una delle migliori sequenze di kung fu nella storia, ma ti interessa anche del personaggio. E quello è il motivo per cui quella scena è ancora più bella. E credo che, con qualcosa come Hellsing, o quello che ho fatto con Darker Shade of Magic o Splinter Cell, o qualcun’altra di queste cose che ho in ballo, sia rispettare l’universo narrativo, bisogna emularlo meglio che si può, e a quel punto si può tirare furoi il prsonaggio rispettandolo, senza cambiarne l’anima. Penso che facendo in questo modo si prenda la via più sicura e facile verso il successo”

Un approccio certamente interessante quello di Derek Kolstad all’adattamento di Hellsing. Siete pronti a vedere, e ad amare, la sua versione di Alucard?