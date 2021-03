Junji Ito: c’è un altro anime in lavorazione?

Non solo Uzumaki nel 2021 di Junji Ito: a quanto sembra il maestro dell’orrore giapponese potrebbe vedere un’altra delle sue opere adattate in forma animata nel corso di quest’anno. Questo almeno stando a una rivelazione che sarebbe arrivata attraverso le pagine finali dell’edizione cartacea dell’ultimo lavoro dello stesso Ito, Disturbing Zone, lanciato in Giappone nell’aprile del 2020 sull’app Line MANGA.

Sembra infatti che The Junji Ito Masterworks Collection, una raccolta in undici volumi pubblicata in Giappone tra il 2011 e il 2013 e che comprende alcuni dei migliori e più disturbanti racconti del maestro dell’horror, sia pronta a diventare un anime (anche se non è ancora chiaro se in formato di serie, di film o di OVA). La serie è già stata adattata una prima volta nel 2018 da Studio DEEN, in un anime di 12 episodi.

Per quanto riguarda invece Uzumaki, adattamento vluto da Toonami del capolavoro di Ito datato 1998, era inizialmente previsto al debutto lo scorso anno con un cast giapponese stellare che poteva contare su Uki Satake (Space Dandy), Shinichiro Miki (Bleach, Fullmetal Alchemist Brotherhood, Holly e Benji), Toshiro Furukawa (Lamù, Ken il guerriero, Dragonball Z, One Piece), Mika Doi (One Piece, Sailor Moon, Neon Genesis Evangelion) e Mariya Ise (Hunter x Hunter, One Piece, Black Clover), ma l’opera è stata rimandata a questo 2021, e arriverà su Adult Swim in una data che non è stata ancora specificata.

Siete ansiosi anche voi di scoprire questi nuovi adattamenti dei capolavori di Junji Ito? Siete pronti a vedere le ansiogene e disturbanti visioni dei suoi manga prendere vita?