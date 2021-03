Nippon Safes Inc., gli autori lo rendono gratuito!

Nippon Safes Inc. è un titolo cult del passato che sta per compiere la notevole età di trenta anni, risalendo infatti ai lontani primi anni novanta. L’Avventura Grafica tutta italiana è stata sviluppata dal piccolo studio genovese Dynabyte, divisione della software house nostrana Euclidea Srl, e ne abbiamo parlato qualche tempo fa in questa pagina Damiano Gerli della testata retrò The Genesis Temple e degli autori originali del gioco, gli sviluppatori Marco Caprelli, Paolo Costabel, Massimo Magnasciutti e il produttore Bruno Boz, il titolo oggi diventa completamente gratuito e fruibile da tutti. Davvero un bel regalo per gli amanti del Retrogaming. è un titolo cult del passato che sta per compiere la notevole età di trenta anni, risalendo infatti ai lontani primi anni novanta. L’Avventura Grafica tutta italiana è stata sviluppata dal piccolo studio genovese, divisione della software house nostrana, e ne abbiamo parlato qualche tempo fa. Grazie al grande lavoro di ricerca storica didella testata retròe degli autori originali del gioco, gli sviluppatorie il produttore, il titolo oggi diventa completamente gratuito e fruibile da tutti. Davvero un bel regalo per gli amanti del

Il titolo è palesemente ispirato ai grandi classici della LucasArts, di cui riprende le ambientazioni, le interfacce, l’umorismo di fondo e la tipologia di rompicapi proposti dai classici come Maniac Mansion. La storia vede come protagonisti tre divertenti personaggi, ovvero il trio Doug il secchione nerd irriducibile, Dino il culturista cretino e poco sveglio e soprattutto Donna l’irresistibile e sexy Femme Fatale della situazione, il tutto ambientato nella città immaginaria pseudo giapponese di Tioko come sfondo della divertente trama, con toni narrativi da commedia classica. Il titolo, inizialmente snobbato dalla critica, ha in seguito ricevuto un sequel dalle grandi ambizioni, The Big Red Adventure! Il seguito è stato realizzato nel 1995 e distribuito in maniera internazionale dalla Core Design, che lo ha messo nel catalogo in tripla A accanto al blasonato Tomb Raider di Toby Gard in quegli anni.