The Evil Within: la versione PC dell’Xbox Game Pass apporta diverse migliorie

Nonostante sia uscito nel lontano 2014, The Evil Within è stato recentemente introdotto nell’Xbox Game Pass insieme ad altri 19 giochi grazie all’acquisizione tra Microsoft e la stessa Bethesda. In seguito a questa mossa, sul servizio sono stati introdotti diversi titoli storici, come Fallout o The Elder Scrolls, aumentando ulteriormente la qualità dell’Xbox Game Pass. Però, proprio com’è successo con NieR Automata su PC, sembrerebbe anche che l’opera targata Tango Gameworks abbia ricevuto delle migliorie sostanziali rispetto alla versione acquistabile su Steam.

Tale edizione sull’Xbox Game Pass presenta diverse nuove opzioni, come una modalità in prima persona, un cursore FOV, nuove icone per sgattaiolare e usare torce, opzioni Low/Medium per Camera e la funzionalità di resistenza è stata ottimizzata. Insomma, sembrerebbe che gli utenti PC si troveranno dinanzi ad un titolo tecnicamente superiore rispetto alla controparte Steam.